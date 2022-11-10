В Орле открылся новый детский сад-ясли на Ливенской

10.11.2022 | 16:49 Новости, Образование, Строительство

Учреждение готово принять 105 детей в возрасте до трех лет.

Сегодня на улице Ливенская открылся новый детский сад, рассчитанный на 105 человек, ранее уже поставленный на кадастровый учет.

«В детском саду имеется современный пищеблок, музыкальный зал, физкультурный зал, зал для дополнительного образования, прачечная, медицинский блок. Особое внимание уделено безопасности детей: установлены пожарная и охранная сигнализации, видеонаблюдение. Для малышей закуплены игрушки. В групповых комнатах, спальнях и раздевалках смонтирован теплый пол. На территории расположены прогулочные и спортивная площадки, игровое оборудование и малые архитектурные формы», — рассказывает канал «Телеграммы из Орла».

Строительство осуществлялось за средства федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография». Само учреждение рассчитано на детей до стрех лет. В настоящее время в сад уже зачислили 64 ребенка.

ИА «Орелград», фото «Телеграммы из Орла»

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