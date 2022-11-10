В Орле присяжные оценили убийство катаной в 14 лет строгого режима

10.11.2022 | 9:27 Новости, Происшествия

Смертельный конфликт произошел 17 мая этого года в одной из квартир на улице Достоевского.

52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, травмировал 36-летнего знакомого. Удар сувенирного меча пришелся в район сердца. От полученной травмы потерпевший скончался.

По требованию обвиняемого его дело рассматривалось присяжными. Однако он не вызвал снисхождения. Присяжные единогласно признали мужчину виновным. Суд утвердил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, назначено ограничение свободы на 1 год 9 месяцев.

Приговор может быть обжалован, уточняет пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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