В Орле присяжные оценили убийство катаной в 14 лет строгого режима

Смертельный конфликт произошел 17 мая этого года в одной из квартир на улице Достоевского.

52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, травмировал 36-летнего знакомого. Удар сувенирного меча пришелся в район сердца. От полученной травмы потерпевший скончался.

По требованию обвиняемого его дело рассматривалось присяжными. Однако он не вызвал снисхождения. Присяжные единогласно признали мужчину виновным. Суд утвердил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, назначено ограничение свободы на 1 год 9 месяцев.

Приговор может быть обжалован, уточняет пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»