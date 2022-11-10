В Орле растет число жалоб на дистанционную торговлю

Интернет-покупками остались недовольны более 700 орловцев.

В Орловской области по итогам 9 месяцев текущего года отмечена тенденция роста обращений по вопросам защиты прав потребителей. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, их число достигло 1468 единиц, что на 8,5 процента выше уровня аналогичного периода 2021 года. Сотрудники ведомства за отчетный период времени рассмотрели 1011 письменных обращений и 457 обращений на личном приеме в Общественной приемной.

«В структуре обращений количество заявлений на нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли составило 744 обращения (51 процент), из которых 13,6 процента обращений были связаны с дистанционным приобретением товаров через интернет-магазины, а также через рекламу в сети «Интернет», — отметили в ведомстве. — Обращений по различным вопросам, касающимся соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей в сфере оказания возмездных услуг, поступило 724 (49 процентов). Основной объем обращений касается оказания жилищно-коммунальных (26 процентов), услуг связи (16 процентов), финансовых услуг (13 процентов) и услуг бытового обслуживания населения (12 процентов)».

Анализируя жалобы в сфере ЖКХ, в Роспотребнадзоре говорят, что по-прежнему популярными остаются сигналы граждан о неправильном начислении им платы за коммунальные услуги. Кроме того, многие орловцы традиционно недовольны качеством предоставляемых им коммунальных услуг. По этой причине 27 процентов обращений были переадресованы для рассмотрения в орган жилищного надзора.

«Большая часть обращений в сфере связи касалась вопросов ненадлежащего качества услуг, поэтому 47 процентов обращений были переадресованы для рассмотрения по подведомственности в Управление Роскомнадзора по Орловской области, — добавили в Роспотребнадзоре. – При оказании бытовых услуг потребители предъявляли претензии к качеству оказываемых услуг, нарушению сроков по устранению недостатков в выполненной работе либо сроков исполнения заказов».

Что касается кредитных организаций, то здесь наибольшее количество жалоб, как и в предыдущие годы, связано с вопросами потребительского кредитования. Как правило, орловцев волнуют проблемы с погашением кредита и навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора.

ИА «Орелград»