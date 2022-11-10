В Орле разыскивают девочку с необычными волосами

10.11.2022 | 9:43 Новости, Происшествия

У Анны Мальковой темные волосы и окрашенная белая челка.

Центр поиска пропавших людей Орловской области сообщает, что о местонахождении девушки 2007 года рождения ничего не известно с 7 ноября.

На вид ей около 15 лет. Рост 160 сантиметров. Она худощавого телосложения. Носит крупные очки в черной оправе. В момент пропажи была одета в темно-синюю куртку с надписями на рукавах и капюшоне, белую шапку.

Тех, кто что-то знает о судьбе девочки, просят позвонить в полицию 102 или поисковикам +7 (4862) 22-23-01, 22-07-41.

ИА «Орелград»

 

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