В Орле разыскивают девочку с необычными волосами

У Анны Мальковой темные волосы и окрашенная белая челка.

Центр поиска пропавших людей Орловской области сообщает, что о местонахождении девушки 2007 года рождения ничего не известно с 7 ноября.

На вид ей около 15 лет. Рост 160 сантиметров. Она худощавого телосложения. Носит крупные очки в черной оправе. В момент пропажи была одета в темно-синюю куртку с надписями на рукавах и капюшоне, белую шапку.

Тех, кто что-то знает о судьбе девочки, просят позвонить в полицию 102 или поисковикам +7 (4862) 22-23-01, 22-07-41.

ИА «Орелград»