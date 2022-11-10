В Орле собирают посылки для мобилизованных, направленных под Смоленск

10.11.2022 | 9:56 Новости, СВО

Пункт приема открыт в администрации Советского района, сообщает пресс-служба администрации города.

Посылки для орловцев, находящихся в учебных центрах Смоленской области, принимают в четверг и пятницу с 9 до 20 часов, в субботу  — до 18. В воскресенье машина отправится в путь. Вещи доставят мобилизованным в понедельник.

Есть определенные требования к посылкам. На пункт приема они должны поступать не запечатанными, чтобы можно было проверить содержимое и сделать опись. Только потом коробку или сумку запечатают.  Также посылка должна быть подписана — от кого и кому, с указанием контактных данных.

ИА «Орелград»

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