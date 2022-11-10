В Орле выявили мошенничество с материнским капиталом

10.11.2022 | 9:12 Новости, Происшествия

Преступление вскрылось при проведении проверки прокуратурой Заводского района.

В декабре 2021 года местная жительница обратилась за материнским капиталом, чтобы строить жилье. Однако в 2022 году на указанном участке не было никакой подготовки к возведению здания.

«Знаки, позволяющие идентифицировать объект недвижимости, отсутствуют, земельные и строительные работы не начаты, строительный материал и инвентарь также отсутствуют», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

На основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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