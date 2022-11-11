Орловские власти увековечили память погибшего в СВО Егора Канатникова

Памятная доска установлена на фасаде школы № 50, где учился погибший.

Городские власти приняли решение увековечить память Егора Канатникова — одного из первых орловцев, погибших в ходе Специальной военной операции.

По сообщению пресс-службы городской администрации, сегодня в присутствии мэра Орла Юрия Парахина на фасаде школы № 50, где учился Егор, была установлена памятная доска.

Егор Канатников, сын замкомандира батальона орловского ГИБДД Александра Канатникова, служил механиком-водителем танка. Указом Президента РФ орловец посмертно был награжден орденом Мужества. Ему было 19 лет.

ИА «Орелград»