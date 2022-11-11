Отчет об исполнении областного бюджета изучит КСП

Масштабный документ подготовлен региональным департаментом финансов.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года. Сам документ был подготовлен департаментом финансов. Клычков поручил этому ведомству направить бюджетный отчет в Орловский областной Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату Орловской области. Последняя его изучит и даст свое заключение, указав, в том числе, на возможные недостатки при бюджетном планировании или расходовании средств. Отметим, что это стандартная, обязательная процедура.

Что касается параметров отчета, то из него следует, что доходы бюджета Орловской области за 9 месяцев 2022 года составили 35,03 миллиарда рублей при плане на год 49,21 миллиарда. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составили 20,93 миллиарда рублей. Годовой план по ним составляет 27,79 миллиарда. Источники доходов были традиционными. Так, различные виды налогов на прибыль и доходы составили 12,74 миллиарда рублей. Из них налог на прибыль организаций пополнил казну региона на 6,42 миллиарда. Кстати, годовой план по данному налогу составляет 7,66 миллиарда рублей, то есть он уже близок к выполнению.

Еще одним традиционно весомым для казны источником доходов стал налог на доходы физических лиц, то есть простых граждан. Его было собрано на сумму 6,32 миллиарда рублей. Еще 3,68 миллиарда рублей в региональную казну принесли акцизы по подакцизным товарам и продукции, производимым на территории Российской Федерации. Например, поступления от акцизов на пиво составили 17,5 миллиона рублей, от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащих распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, — 426,5 миллиона рублей и т.д.

ИА «Орелград»