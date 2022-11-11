Самовольно построенный под Орлом храм узаконили

Права на храм переданы местной религиозной организации.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению местной религиозной организации православного прихода Свято-Петропавловского храма к администрациям Колпнянского района и Карловского сельского поселения. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Ливенская епархия РПЦ и управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Религиозная организация ставила вопрос о признании ее права собственности на здание Свято-Петропавловского храма.

Отметим, что это был спор о признании права собственности на самовольно построенное здание общей площадью 390,5 кв м. Оно расположено в Карловском сельском поселении. Управление по государственной охране объектов культурного наследия своего представителя не направило. Но в письменном отзыве указало, что оставляет спор на усмотрение суда. Также управление сообщило суду, что земельный участок, на котором возведена самовольная постройка, расположен в границах защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на кладбище Колпны. В частности, там находятся братская могила сотрудников госпиталя, погибших в 1943 году, и могила Ю. И. Иноземцева. С другой стороны, границы территории и правового режима данных объектов не утверждены.

Как усматривается из материалов дела, местной религиозной организации на основании постановления главы администрации Колпнянского района еще в 1993 году был предоставлен земельный участок в бессрочное пользование площадью 3 гектара — из спецземфонда, расположенного на территории района «Заречное», вдоль автодороги Колпна-Орел к востоку от кладбища. Участок был выделен именно для строительства церкви. Право истца на него в суде было подтверждено свидетельством, выданным в 1994 году комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Колпнянского района.

Истец на указанном участке с согласования с архитектурным отделом возвел здание Свято-Петропавловского храма. Строительство осуществлялось за счет средств и сил прихожан, жителей Колпнянского района, добровольных пожертвований коммерческих организаций района и индивидуальных предпринимателей по авторскому проекту главного архитектора Орловской области Михаила Скоробогатова. Открытие храма состоялось 4 ноября 2006 года.

Истец предпринимал меры для получения разрешительной документации на строительство объекта и акта ввода в эксплуатацию здания храма.

Однако получить необходимую документацию ему так и не удалось, так как проектно-сметной документации, разрешения на строительство и акта ввода в эксплуатацию храма в архивном отделе и архитектурном отделе администрации Колпнянского района не оказалось. Областное управление градостроительства, архитектуры и землеустройства в январе этого года также отказало в выдаче разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию в связи с тем, что не были представлены необходимые документы. Впрочем, узаконить храм все-таки удалось. Суд согласился с доводом истца о том, что «возведенная самовольная постройка не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан». В результате арбитраж постановил признать право собственности местной религиозной организации на здание Свято-Петропавловского храма.

ИА «Орелград»