16 подростков, покинувших Украину, зачислены в орловские техникумы

Украинские подростки получают всю необходимую помощь.
В орловские техникумы и колледжи были зачислены 16 подростков, вынужденно покинувших Украину. Об этом сообщил Владимир Агибалов, заместитель руководителя областного департамента образования.
В учебных заведениях оказывается вся необходимая помощь, необходимая в восстановлении документов и приобретении учебных принадлежностей.
Подростки из Украины получат социальную поддержку наравне с подростками из малообеспеченных семей, сиротами, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями.
ИА «Орелград»