16 подростков, покинувших Украину, зачислены в орловские техникумы

Украинские подростки получают всю необходимую помощь.

В орловские техникумы и колледжи были зачислены 16 подростков, вынужденно покинувших Украину. Об этом сообщил Владимир Агибалов, заместитель руководителя областного департамента образования.

В учебных заведениях оказывается вся необходимая помощь, необходимая в восстановлении документов и приобретении учебных принадлежностей.

Подростки из Украины получат социальную поддержку наравне с подростками из малообеспеченных семей, сиротами, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями.

ИА «Орелград»