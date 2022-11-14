16 подростков, покинувших Украину, зачислены в орловские техникумы

14.11.2022 | 17:14 Новости, Общество

Украинские подростки получают всю необходимую помощь.

В орловские техникумы и колледжи были зачислены 16 подростков, вынужденно покинувших Украину. Об этом сообщил Владимир Агибалов, заместитель руководителя областного департамента образования.

В учебных заведениях оказывается вся необходимая помощь, необходимая в восстановлении документов и приобретении учебных принадлежностей.

Подростки из Украины получат социальную поддержку наравне с подростками из малообеспеченных семей, сиротами, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями.

ИА «Орелград»

 

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