Андрей Клычков пообещал выплатить последние выплаты мобилизованным в начале недели

По словам губернатора, у некоторых военнослужащих не было счетов в банках.

Орловские мобилизованные, до сих пор не получившие единовременные региональные выплаты, получат деньги в течение понедельника или вторника. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, задержки с выплатами возникли из-за того, что у некоторых бойцов не было банковских счетов:

«Осталось небольшое количество людей, которые не получили региональную денежную доплату, договорились, что в понедельник-вторник те, у кого не было счетов в банках, денежные средства поступили».

Также Клычков рассказал о посещении орловцев, находящихся в Смоленской области. Глава региона доставил мобилизованным шапки, балаклавы, шарфы, тепловизоры, генераторы, квадрокоптеры, лопаты и другую гуманитарную помощь.

ИА «Орелград»