Клычков назвал «образец» дорожного ремонта

Губернатор Орловской области в ходе аппаратного совещания 14 ноября раскритиковал нерасторопность «Газ Ресурса» и похвалил «МонолитCтрой».

«Это будет некий образец для того, как в центральной части такие работы нужно выполнять», — отметил губернатор, оценивая работу на улице Пионерской.

Он подчеркнул, что срок окончания работ — 10 декабря. По информации заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова, осталось заасфальтировать часть одной полосы и примыкания к дворовым территориям, уложить немного плитки.

[Стоит отметить, что изначально контракт был подписан со сроком исполнения – 30 октября. За два дня до этой даты появилось дополнительное соглашение №3, отодвинувшее приемку на шесть недель. Не лишним будет подчеркнуть и нестандартное авансирование – 50%. 36 млн рублей подрядчик должен был получить в течение 15 дней с момента подписания контракта].

Критике со стороны губернатора подвергся «Газ Ресурс». Улица Ломоносова прошла приемку. Оценка ремонта улицы Максима Горького и Карачевского шоссе назначена на 16 ноября. Все три объекта должны были сдать в июле.

«Почему не расторгаются контракты, не вносятся в черный список, — спросил Андрей Клычков. — Из раза в раз одна и та же компания фигурирует. Потом удивительно она выигрывает опять. Шагов, чтобы обеспечить выполнение поставленной задачи, я не очень вижу».

Губернатор призвал городское руководство максимально жестко в рамках действующего законодательства реагировать. Он подчеркнул, что штраф в миллион при общем портфеле контрактов в 300 млн рублей не является каким-то мотиватором для подрядчика.

«Мне кажется, здесь работа не только подрядчика, но и заказчика требует серьезного внимания», — отметил Андрей Клычков.

В целом на дороги областной столицы в 2022 году уйдет 627 млн рублей. 303 из них в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» — улицы Ломоносова и Максима Горького, Карачевское шоссе. Еще 324 млн рублей — на 12 объектов общей протяженностью больше 11 километров. Улицы Мостовая, Генерала Родина, Базовая и часть Наугорское шоссе — работы выполнены и приняты. Ул. Германо, пер. Ремонтный, пер. Березовый, ул. МОПРа, Комсомольская площадь, Кромской проезд – работы завершены, готовятся к сдаче. Проведен ямочный ремонт 98 тысяч кв. м, доложил Ничипоров.

ИА «Орелград»