Клычков попросил не срывать поставку техники для «Дорожной службы»

Замечание губернатор Орловской области высказал руководителю «Орелгосзаказчика» входе планерки 14 ноября.

Глава региона напомнил, что «Дорожной службе» нужна телескопическая коса для приведения в порядок обочин на сложных рельефах. Решение о покупке было принято, но сроки неоправданно упущены.

«В зиму мы покупаем косу. Молодцы, зато весной будем готовы. Год потеряли, — отметил Андрей Клычков. — Прошу, чтобы не было этих срывов, — обратился глава региона к временно исполняющему обязанности начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александру Ященко.

До этого замечания руководитель ГУП ОО «Дорожной службы» Сергей Музалев доложил, что отделы предприятия оснащены 658 единицами автомобильной и дорожно-строительной техники. В начале 2022 года приобретено шесть единиц за счет средств дорожного фонда Орловской области. Также за счет выручки предприятия купили еще шесть единиц оборудования. Кроме того, по решению правительства региона обновляется парк на 51 единицу: две комбинированные дорожные машины, 15 тракторов, восемь погрузчиков, два экскаватора, 24 грейдера, которые будут поставлены во все районы.

В 2022 году ГУП заключило 309 контрактов и договоров на обслуживание дорог, ремонт и благоустройство. В бюджеты всех уровней направлено 176 млн рублей налогов и сборов. Рост к аналогичному периоду прошлого года 2%.

ИА «Орелград»