Орловцев ожидает рост тарифа на электрички

Планируемое повышение произойдет уже с 1 января 2023 года.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области отправило на процедуру прохождения независимой антикоррупционной экспертизы проект приказа о повышении тарифов. Речь идет об установлении новых тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания». Документом предполагается установить этому обществу тариф в размере 2,8 рубля на одного пассажира за 1 километр.

Действующий тариф был утвержден в ноябре 2021 года. Он составляет 2,48 рубля на одного пассажира за 1 километр. Отметим, что годом ранее указанной компании также был установлен тариф на железнодорожные перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет в пригородном сообщении на территории Орловской области — в размере 0,62 рублей на одного пассажира за 1 километр. Однако в проекте нового приказа о «детском» тарифе не упоминается. Кстати, в случае принятия он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, что в России действуют федеральные законы «О естественных монополиях» и «О железнодорожном транспорте в РФ». Однако имеется также постановление правительства страны «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий». Последнее дает регионам право устанавливать тарифы на пригородные перевозки в пределах своих границ.

При этом регионы устанавливают собственные механизмы субсидирования работы электричек, компенсируя перевозчикам выпадающие доходы, в том числе за предоставление скидок льготникам. В соответствии с приказом ФСТ России компания «Центральная ППК» включена в реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в разделе «Железнодорожные перевозки». То есть она подпадает под госрегулирование, в связи с чем и возникла необходимость пересмотра размера тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении для населения Орловской области.

ИА «Орелград»