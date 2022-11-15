СМИ: Антон Старосельский покидает Орловскую область

Очередная крупная отставка в команде Клычкова.

Вице-губернатор и глава представительства Орловской области в правительстве РФ Антон Старосельский намерен уйти в отставку и покинуть наш регион. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на источники в областной администрации.

Причиной отставки называют отсутствие личных перспектив и «заклинивание» реформы мусороперерабатывающей отрасли.

Ранее команду Клычкова покинули глава Корпорации развития Николай Шин, вице-губернатор Татьяна Крымова, глава депздрава Станислав Шувалов, глава департамента промышленности Максим Петров и многие другие чиновники.

ИА «Орелград»