СМИ: Антон Старосельский покидает Орловскую область

15.11.2022 | 10:34 Важное, Новости, Политика

Очередная крупная отставка в команде Клычкова.

Вице-губернатор и глава представительства Орловской области в правительстве РФ Антон Старосельский намерен уйти в отставку и покинуть наш регион. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на источники в областной администрации.

Причиной отставки называют отсутствие личных перспектив и «заклинивание» реформы мусороперерабатывающей отрасли.

Ранее команду Клычкова покинули глава Корпорации развития Николай Шин, вице-губернатор Татьяна Крымова, глава депздрава Станислав Шувалов, глава департамента промышленности Максим Петров и многие другие чиновники.

ИА «Орелград»

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