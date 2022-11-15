В Орле обсудят законность снижения цен на сахар

Вопрос поднимут члены Экспертного совета по рекламе и недобросовестной конкуренции.

Управление ФАС России анонсировало проведение 24 ноября очередного заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции. Этот общественный орган действует при Орловском УФАС. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в повестку дня включен вопрос о проведении экспертной оценки рекламы акции магазина «Светофор» в Орле и Орловской области. Из представленный сведений следует, что это была акция по продаже сахарного песка по низкой цене — 29,9 рубля за 1 килограмм. Проходила она в октябре этого года и, как выяснилось, не у всех вызвала положительную реакцию.

«В адрес Орловского УФАС России поступило несколько обращений физических лиц о том, что указанная реклама вводила в заблуждение потребителей, так как в ней не было указано (или было затруднено для восприятия), что обязательным условием покупки сахара по данной цене- 29,9 рубля за килограмм является единовременная покупка товаров на 1200 рублей в магазине «Светофор», в том числе и покупка сахара не менее 5 кг», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Обсуждение данного вопроса обещают сделать максимально публичным. Так, Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области уже пригласила на заседание экспертов представителей региональных печатных, электронных и иных средств массовой информации. Журналистам предлагается принять участие в освещении данного мероприятия. Добавим, что по данным Орелстата средняя розничная цена на сахар-песок в Орловской области в октябре 2022 года составила 65,27 рубля за килограмм. Самая низкая цена на данный продукт была в этом году зафиксирована в январе – 58,78 рубля за килограмм, самая высокая – в апреле, когда она составила 86,46 рубля.

ИА «Орелград»