В Орловской области сняли карантин, введенный в 2008 году

В регионе упразднены давние карантинные фитосанитарные зоны по повилике.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на днях приказами этого ведомства были официально упразднены 62 карантинные фитосанитарные зоны и отменены карантинные фитосанитарные режимы. Они были установлены в октябре-ноябре 2008 года в 20-ти районах Орловской области, их общая площадь составила 3644,2 га. Подом для введения карантинного режима 14 лет назад стало выявления очагов произрастания повилики, одного из наиболее опасных сорняков.

«Повилика способна нанести огромный вред, она замедляет рост и развитие растений за счет высасывания из них питательных веществ, — говорят специалисты. — Вследствие этого нарушается их баланс, и насаждение в итоге полностью гибнет. Повилика существенно снижает устойчивость многолетних культур к морозу, сильно портит качественные и количественные характеристики будущих урожаев и переносит вирусные заболевания. Вредоносность повилик заключается в том, что они вызывают общее нарушение обмена веществ у культурных растений».

Ядовитые свойства проявляются во время цветения и образования семян. Повилики, повреждая покровные ткани растений, способствуют их поражению вредителями и болезнями. Вот почему борьбе с этим опасным растением уделяется много внимания. Искоренить его непросто, но орловский опыт доказывает, что борьба может быть эффективной. В данном случае факты ликвидации очагов повилики и ее отсутствия в карантинных фитосанитарных зонах были подтверждены данными проведенных в 20-ти районах обследований и заключениями, выданными ФГБУ ВНИИЗЖ.

«На протяжении 14 лет под контролем ведомства здесь проводился комплекс агротехнических и химических мероприятий по борьбе с карантинным сорным растением в соответствии с утвержденной программой по локализации очагов и ликвидации популяций повилики, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Принятые меры позволили полностью уничтожить очаги вредоносного сорняка».

Чуть ранее ведомство сообщало о локальной победе над указанным сорняком в Знаменском районе. Там была упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим по повилике на общей площади 354,7 га. Карантинная зона на данной территории была установлена в сентябре 2016 года, тогда же была разработана и утверждена программа по локализации и ликвидации очага повилики. Исполнение прописанных в документе агротехнических и химических мероприятий под контролем надзорного органа позволило собственнику земельного участка полностью ликвидировать очаг вредоносного сорняка, — говорят в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»