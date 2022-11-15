Жители пяти орловских домов остались без отопления из-за аварии

15.11.2022 | 9:57 ЖКХ, Новости, Происшествия

Ранним утром была остановлена котельная на улице Красина.

Пять жилых домов, расположенных в Заводском районе Орла, сегодня утром остались без отопления. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В 07.30 в связи с выявленной течью была остановлена котельная на Красина, 6. Это привело к отключению отопления у жителей домов № 53, 63, 65, 77 по Комсомольской и №; 6б по Красина.

» В 9:00 котельная Красина, 6 в работе, перекрыто только помещение аптеки «Орелфармацея» (ул. Красина, 6б).Течь собственник будет устранять самостоятельно», — уточнили позже в мэрии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования