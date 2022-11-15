Жители пяти орловских домов остались без отопления из-за аварии

Ранним утром была остановлена котельная на улице Красина.

Пять жилых домов, расположенных в Заводском районе Орла, сегодня утром остались без отопления. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В 07.30 в связи с выявленной течью была остановлена котельная на Красина, 6. Это привело к отключению отопления у жителей домов № 53, 63, 65, 77 по Комсомольской и №; 6б по Красина.

» В 9:00 котельная Красина, 6 в работе, перекрыто только помещение аптеки «Орелфармацея» (ул. Красина, 6б).Течь собственник будет устранять самостоятельно», — уточнили позже в мэрии.

ИА «Орелград»