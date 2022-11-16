Андрей Клычков посетил Брянск и принял участие в совещании по обеспечению безопасности регионов ЦФО

Совещание вчера провел Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также остальные главы регионов Центральной России вчера в Брянске приняли участие в совещании по обеспечению безопасности регионов ЦФО.

По сообщениям федеральных СМИ, совещание провел секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, и на нем обсуждались важные и актуальные вопросы. В частности — защита от обстрелов и диверсий ключевых инфраструктурных объектов, расположенных в областях ЦФО.

По мнению Патрушева, в ближайшее время необходимо принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, чтобы защитить районы расположения объектов от нападения.

В зоне риска, по мнению властей, находятся энергетические, биологически и химически опасные объекты, гидротехнические сооружения, а также образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей.

ИА «Орелград»