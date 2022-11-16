Правоохранители проверят мед неизвестного происхождения

О сомнительном продукте компетентные органы проинформировал Россельхознадзор.

В Орловской области специалисты Территориального управления Россельхознадзора официально проинформировали правоохранительные органы о «легализации крупных объемов меда неизвестного происхождения на территории региона». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подозрения возникли у специалистов после анализа данных Федеральной государственной информационной системы «Меркурий», полученных с использованием искусственного интеллекта.

«Должностные лица Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установили факт ввода в оборот индивидуальным предпринимателем Ливенского района 6 тонн меда пчелиного неизвестного происхождения путем добавления в систему сведений о продукте посредством инвентаризации, — говорится в сообщении ведомства. — Мониторинговая группа также обратила внимание на то, что с площадки предпринимателя в 2021 году были оформлены производственные ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на 171 тонну меда, в текущем году – на 30 тонн».

Столь крупные объемы привлекли внимание специалистов потому, что для их производство требуется большое количество пчел. Однако сведений о таких пасеках у них нет. Поэтому был сделан запрос в региональное управление ветеринарии. Из полученного ответа следует, что на попавшего под подозрение предпринимателя зарегистрирована пасека на 250 пчелосемей. Однако такая пасека не может произвести то количество меда, на которое были оформлены электронные ВСД, говорят эксперты.

«Установленные факты могут свидетельствовать о легализации меда неизвестного происхождения или о производстве удешевленной фальсифицированной продукции, — размышляют в ведомстве. — Следует отметить, что оформление эВСД на мед на площадке предпринимателя осуществляют государственные ветеринарные специалисты БУОО «Ливенская районная станция по борьбе с болезнями животных». Информация о деятельности ветеринарных специалистов и предпринимателя направлена в правоохранительные органы для принятия мер в рамках компетенции».

Кроме того, Управление Россельхознадзора выдало предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и заблокировало учетную запись уполномоченного лица площадки, на которой «проводилась инвентаризация с целью увеличения объемов производства».

ИА «Орелград»