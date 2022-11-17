Орловца будут судить за производство более 355 килограммов наркотиков

Подпольная лаборатория работала в Кромском районе.

Житель Орловской области предстанет перед судом по обвинению в производстве более 355 килограммов наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина занимался нелегальным бизнесом совместно с другими людьми, дело в отношение которых было выделено в отдельное производство. Их лаборатория располагалась в Кромском районе. При этом, сбыть огромную партию наркотиков не удалось — в производственные процессы вовремя вмешалась ФСБ.

В ходе проведенного обыска было также изъято порядка 70 килограммов веществ, которые должны были быть использованы для изготовления очередной партии наркотиков.

ИА «Орелград»