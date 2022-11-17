Орловские власти назвали фейком информацию о дефиците бензина

В сети распространялись сведения об ограничениях при продаже топлива.

Сообщения об ограничениях в продажах бензина являются фейковыми. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее в интернете распространялась информация от якобы сети АЗС «Газпрома» о том, что 17 ноября на один автомобиль будет приходиться не более 15 литров топлива.

По мнению мэрии такие сообщения пытаются посеять панику среди населения. Но на самом деле никаких перебоев по топливу в Орловской области нет.

ИА «Орелград»