Орловский бизнес оценит уровень конкуренции в регионе

Ежегодный опрос общественного мнения запустили областные власти.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области запустил традиционный ежегодный опрос о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках региона. Для участия в нем приглашаются «субъекты предпринимательской деятельности и жители региона, выступающие потребителями товаров, работ и услуг». Респондентам предложено заполнить онлайн-формы на сайте областного правительства в период с 14 ноября до 18 декабря 2022 года.

Для каждой категории участников разработана своя анкета. Например, желающие могут заполнить анкету мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды. Эта форма предназначена для представителей бизнеса в целом. Также на сайте правительства размещена анкета для опроса представителей малого и среднего бизнеса. Их власти спросят об удовлетворенности работой финансовых организаций и доступности финансовых продуктов.

Анкета мониторинга удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Орловской области и состоянием ценовой конкуренции предназначена для потребителей. То есть заполнить эту форму могут и простые граждане, своим бизнесом не владеющие. Кроме того, в целом для жителей региона предназначена анкета мониторинга удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Орловской области.

«Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде, — сообщает департамент. — Сводная информация, как и ранее, будет опубликована для ознакомления в рамках ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Орловской области».

Последний на данный момент доклад был одобрен на заседании рабочей группы по содействию развитию конкуренции в марте 2022 года. В нем было отмечено, что в 2021 году Орловская область вернула свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 15-е место в стране. Были улучшены показатели сразу по 12 направлениям рейтинга: это государственная поддержка малого и среднего бизнеса, сроки подключения к электросетям, услуги лицензирования, регистрация прав собственности, экспортная деятельность и другие.

Важным фактором, по мнению авторов доклада, стали достижения Орловской области в снижении административного давления на бизнес. С 2018 года регион занимает 1-е место в стране по уровню совершенствования контрольно-надзорной деятельности и 20-е место в рейтинге «Административное давление», который формируется аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей.

ИА «Орелград»