В Орловской области устанавливают личность человека, погибшего при пожаре

17.11.2022 | 12:35 Новости, Происшествия

В результате ночного пожара выгорел изнутри дом в Дмитровском районе.

В Дмитровском районе устанавливают личность человека, погибшего при пожаре в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Прошлой ночью сгорел деревянный дом в деревне Васильевка Дмитровского района. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02.32, но спасти жилище не удалось. Дом площадью 60 квадратных метров выгорел изнутри.

А в 06.35 было обнаружено тело человека, личность которого с ходу установить не удалось. Причину пожара выясняют эксперты.

ИА «Орелград»

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