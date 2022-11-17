В Орловской области устанавливают личность человека, погибшего при пожаре

В результате ночного пожара выгорел изнутри дом в Дмитровском районе.

В Дмитровском районе устанавливают личность человека, погибшего при пожаре в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Прошлой ночью сгорел деревянный дом в деревне Васильевка Дмитровского района. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02.32, но спасти жилище не удалось. Дом площадью 60 квадратных метров выгорел изнутри.

А в 06.35 было обнаружено тело человека, личность которого с ходу установить не удалось. Причину пожара выясняют эксперты.

ИА «Орелград»