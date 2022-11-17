В орловском поселке модернизируют освещение за 50% экономии

17.11.2022 | 8:29 ЖКХ, Новости

Энергоэффективные мероприятия при эксплуатации объектов уличного освещения ожидают Покровское.

Фото Администрации города Мценска

Подрядчик отобран в ходе открытого конкурса. По окончании срока подачи заявок подана только одна – ООО «ИНТЕРРАО-Орловский Энергосбыт», указано на сайте «Госзакупки». Контракт в стадии подписания.

В описании закупки 36 улиц поселка Покровское. На них более 300 светильников. График подразумевает, что в декабре фонари работают 12 часов, в июне и июле – три с половиной. За 2021 год на освещение ушло 205 252,70 кВт*ч, или в денежном выражении — 1 832 906 рублей.

Модернизация должна обеспечить достаточный уровень освещения улиц, создать комфортное соотношение яркостей окружающих поверхностей по отношению к проезжей части. Замене подлежат 326 штук старых светильников на энергосберегающие светодиодные с дополнительными линзами.  Они должны обеспечить снижение потребления электрической энергии за счет своих технических характеристик.

Цена по контракту определяется в виде процента экономии на оплату энергии после модернизации: 50 % перечисляется на расчетный счет исполнителя;  50 % остается в распоряжении заказчика. Экономия будет распределяться таким образом в течение семи лет.

ИА «Орелград»

 

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