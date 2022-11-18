Фирму оштрафовали за неправильное хранение трупов

В Орловской области к ответственности привлечено свиноводческое хозяйство.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, грубые нарушения ветеринарного законодательства были вскрыты в Шаблыкинском районе. Внеплановая выездная проверка была проведена по согласованию с прокуратурой Орловской области в отношении свиноводческого хозяйства. В частности, в ходе проверки были зафиксированы нарушения ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. В Управлении Россельхознадзора перечислили основные из этих нарушений.

Например, помещение для хранения и вскрытия трупов на предприятии не оборудовано емкостями для хранения биологических отходов. Нарушением признано перемещение биологических отходов к местам их хранения в незакрытой емкости. На ферме проверяющие не нашли обязательных контейнеров с надписью «особо опасные биоотходы». Кроме того, были выявлены нарушения ветеринарных правил в сфере содержания свиней для их воспроизводства, выращивания и реализации.

«Так, входы в помещения для ветеринарных специалистов, хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и дезинфицирующих средств с внутренней стороны не оснащены дезинфекционным оборудованием, — перечислили в ТУ Россельхознадзора. — Специальные одежда и обувь не подвергаются обеззараживанию с применением дезинфицирующих растворов. Имеющееся дезинфекционное оборудование при входе в помещение для содержания свиней не соответствует установленным требованиям, что не исключают возможность входа без проведения дезинфекции обуви (их можно обойти с боку, свободно переступить)».

По мнению специалистов, подобные нарушения создают угрозу заноса и распространения особо опасных заболеваний, в том числе африканской чумы свиней. Проверяющие также провели анализ данных государственной информационной системы «Меркурий». В результате был вскрыт факт нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, а именно факт несвоевременного гашения такого электронного документа. За все это вкупе на предприятие завели сразу два административных дела и привлекли к ответственности. Общая сумма наложенного штрафа составила 130 тысяч рублей.

ИА «Орелград»