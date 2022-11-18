Облсовет попросит правительство изменить правила закупки лекарств

Проект соответствующего обращения уже подготовлен.



Орловские парламентарии подготовили проект обращения Орловского областного Совета народных депутатов в правительство РФ по вопросам, связанным с закупками лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий. Они напоминают, что правительство вправе установить годовой объем закупки, который заказчики обязаны осуществить у представителей малого и среднего предпринимательства. Он устанавливается в размере не менее чем 25 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.

При этом совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, согласно другой норме должен составлять не менее чем 20 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. Эти требования применяются в том числе к государственным и муниципальным унитарным предприятиям, аптекам, которые закупают лекарственные препараты и медицинские изделия для их розничной продажи населению.

«Вместе с тем в настоящее время на фармацевтическом рынке имеется недостаточное количество организаций оптовой торговли лекарственными средствами, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, — отмечают орловские парламентарии. — Среди них стоит выделить организации, работающие с узким специализированным ассортиментом лекарственных средств, который не может обеспечить вышеназванный обязательный годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства».

Кроме того, в условиях введения отдельными странами в отношении России санкций требуется «оперативное решение вопросов снабжения граждан лекарствами и медизделиями, что может повлечь за собой необходимость закупок у крупных поставщиков для минимизации вероятности несвоевременного оказания гражданам медицинской помощи». Учитывая это, Орловский облсовет обратится в правительство с просьбой дополнить «Положение об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В Орле считают, что при определении заказчиками объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в расчет совокупного годового объема закупок не должны включаться закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий.

ИА «Орелград»