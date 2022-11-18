Орловские перевозчики мусора требует увеличить тариф на перевозку ТКО

Власти планируют поднять тариф на 7-15 %, но перевозчиков это не устраивает.

Орловские перевозчики твердых коммунальных отходов жалуются на сложную жизнь и требуют значительного увеличения соответствующего тарифа.

Ситуацию разбирали на на комитете облсовета по промышленности и ЖКХ. Григорий Шайкин, возглавляющий областной департамент ЖКХ, сообщил, что подписал согласие на проведение конкурса по перевозчикам на 2023 год. При этом, по его словам, тариф на перевозку ТКО может быть увеличен на 7 — 15 %.

Эти цифры категорически не устроили депутата Юрия Котляра, возглавляющий одну из компаний-перевозчиков. По мнению участника рынка, подобное увеличение тарифа не позволит компаниям даже «выйти в ноль», что делает возможным полный отказ от работы.

ИА «Орелград»