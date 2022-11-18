Орловский прокурор предложил сажать в СИЗО фигурантов коррупционных дел

Орловские суды, как правило, выбирают меру пресечения в виде домашнего ареста.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин высказался за необходимость заключения под стражу фигурантов крупных коррупционных дел. Это произошло в ходе межведомственного совещания по вопросам уголовном правоприменения.

По словам Тимошина, в таких уголовных делах прокуратура поддерживает ходатайства следствия о заключении подозреваемых под стражу. На первоначальных этапах следствия это может способствовать объективному расследованию.

При этом, меру пресечения может выбирать только суд. И орловские суды, рассматривая дела чиновников, подозреваемых в преступлениях, как правило, выбирают домашний арест. В некоторых случаях подозреваемые даже оказываются под подпиской о невыезде и продолжают исполнять свои служебные обязанности.

ИА «Орелград»