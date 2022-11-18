Подозрительную сгущенку заметили под Орлом

Нарушения при сертификации подконтрольной продукции выявил Россельхознадзор.

С начала 2022 года, как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в ходе мониторинга системы «Меркурий» выявлено уже 1380 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). При этом 959 нарушений были допущены так называемыми уполномоченными лицами, 394 – ветеринарными врачами, 27 – аттестованными специалистами. Одним из основных видов нарушений стало оформление производственных сертификатов без указания сырья или входящего ВСД, что нарушает прослеживаемость продукции «от поля до прилавка».

В качестве примера Управление Россельхознадзора приводит случай из Орловской области. Так, в ходе мониторинга специалисты ведомства обратили внимание на запись, внесенную в государственную систему уполномоченным лицом Верховского молочно-консервного завода. Из сообщения ведомства следует, что была создана производственная транзакция на молоко цельное сгущенное с сахаром «Стандарт» общим весом 19 001,5 кг без указания информации о сырье.

В связи с выявлением неоднократных нарушений Управление Россельхознадзора заблокировало учетную запись уполномоченного лица этого молочно-консервного завода. Самому предприятию выдано предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. В целом в этом году ТУ Россельхознадзора выдало различным хозяйствующим субъектам более 1200 подобных предостережений. Добавим, что с начала года заблокировано уже 159 учетных записей уполномоченных лиц, а шесть таких записей было аннулировано.

ИА «Орелград»