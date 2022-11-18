В Орле мужчина погиб на мусорном полигоне после наезда бульдозера

18.11.2022 | 14:48 Новости, Происшествия

В отношении машиниста возбуждено уголовное дело.

В Орле возбуждено уголовное дело в отношении водителя бульдозера, который по неосторожности сбил человека на мусорном полигоне. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Машинист не убедился в отсутствии людей на пути движения, что квалифицировано как причинение смерти по неосторожности — пострадавший позже скончался в медицинском учреждении.

Трагедия произошла летом этого года, а сейчас проходят следственные действия и назначаются судебные экспертизы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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