Клычков велел бороться с половодьем

Принято распоряжение о мерах подготовки к предстоящему весеннему половодью 2023 года.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение. Он поручил подчиненным начать работу по подготовке к весеннему половодью «в целях обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на территориях муниципальных образований Орловской области, объектах экономики и в организациях». Главным координатором этого процесса Клычков назначил своего заместителя по развитию инфраструктуры. Данный пост занимает Владимир Ивановский.

Губернатор поручил организовать проведение мероприятий по обеспечению готовности личного состава, инженерной, дорожной и строительной техники к противопаводковым мероприятиям и ликвидации возможных последствий весеннего половодья 2023 года. Они могут быть связаны с затоплением и разрушением мостов, дорог, гидротехнических сооружений (ГТС) и населенных пунктов. Кстати, чиновникам обладминистрации поручено совместно с Приокским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, главами муниципальных образований провести оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в случае аварий на бесхозяйных ГТС.

Дело в том, что многие еще советские плотины могут находится в аварийном состоянии и не иметь собственника, который присматривал бы за ними. Департаменту ЖКХ Клыков поручил «обеспечить уточнение наличия и при необходимости восполнение резервов материальных ресурсов», в том числе по горюче-смазочным материалам. Чиновники должны предусмотреть возможность заключения государственных контрактов на их экстренную поставку с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии.

Департаменту промышленности поручено планирование мероприятий по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости населения Орловской области в случае прекращения движения по низководным мостам, затапливаемым в период весеннего половодья, и подтопления населенных пунктов. Департамент здравоохранения должен обеспечить готовность личного состава и техники подведомственных организаций к выполнению задач в ходе пропуска весеннего половодья 2023 года. Также департамент должен провести поименный учет хронических больных и беременных женщин в зонах возможного затопления и их заблаговременную госпитализацию до наступления весеннего половодья.

ИА «Орелград»