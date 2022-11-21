Частное пырейное поле нашли под Орлом

Поле густо заросло полынью горькой и пыреем ползучим.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, очередное нарушение земельного законодательства выявлено на Орловщине. Произошло это по мотивам рассмотрения обращения главы Колпнянского района, заявившего в компетентный орган о нецелевом использовании земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 12,7 га. Участок находится возле деревни Денисовка на территории Ахтырского сельского поселения.

«Данный участок на праве аренды принадлежит физическому лицу, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — По результатам выездного обследования установлено, что на вышеуказанном участке произрастает сорная травянистая растительность (полынь горькая, тысячелистник, морковь дикая, шиповник полевой, пырей ползучий, бодяк полевой). Земельный участок по своему прямому назначению не используется. Арендатору направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований действующего законодательства».

Напомним, что по закону земли сельхозназначения должны быть введены в оборот и использоваться строго по целевому назначению. В противном случае их владельцам, арендаторам или пользователям грозит ответственность. Причем она предусмотрена не только для организаций, но и для простых граждан. В этом на собственном опыте уже убедились, например владельцы 17 заросших земельных участков, обнаруженных недавно под Мценском. В ноябре 2022 года в рамках федерального земельного контроля сотрудники ТУ Россельхознадзора провели там выездное обследование. Указанные 17 участков относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Они расположены на территории Тельченского сельского поселения Мценского района. По результатам обследования был установлен факт зарастания земельных участков сельскохозяйственного на площади 365 га.

«Согласно требованиям земельного законодательства собственник земельных участков обязан проводить мероприятия направленные на защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, — напоминают в ТУ Россельхознадзора. — По результатам выездных обследований правообладателям земельных участков выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

ИА «Орелград»