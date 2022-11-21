Мэру Орла внесено три прокурорских представления за субботние заснеженные дороги

Аналогичной дисциплинарной мере был подвергнут директор «Спецавтобазы».

Прокуратура внесла три постановления мэру Орла Юрию Парахина за неудовлетворительное состояние дорог в минувшую субботу, которое стало следствием снегопада.

«Органами местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированными организациями надлежащие меры по очистке автодорог, межквартальных проездов и их противогололёдной обработке приняты не были, в результате возникла угроза аварийных ситуаций на дорогах», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

О снегопадах, которые должны «накрыть» Центральную Россию, было известно заранее, а городские власти сообщали о подготовке «Спецавтобазы» к зимнему сезону. Непогода обрушилась на регион на несколько дней позже анонсированного срока, однако избежать коллапса все же не удалось.

Помимо Парахина представления были внесены директору «Спецавтобазы». Кроме того, 28 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона.

Ранее Юрий Парахин извинился перед горожанами за парализацию автомобильного движения и поделился своим видением проблемы.

ИА «Орелград»