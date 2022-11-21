«Образцовый» подрядчик получил контракт на 60 млн рублей и аванс 64%

«МонолитСтрой» будет строить пешеходные дорожки и освещать Хотынец.

На участие в открытом конкурсе была подана только одна заявка. Итоговая цена контракта — 60 500 000 рублей, указано на сайте «Госзакупки». Размер аванса — 64,63%. В опубликованном проекте контракта указано, что деньги подрядчик получит единовременно до 30 декабря 2022 года включительно.

В перечне работ обрезка и удаление деревьев, подготовка полотна, укладка плитки, устройство электроосвещения. Окончание работ – 31 июля 2023 года.

Отметим, на аппаратном совещании 14 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал работу ООО «МонолитСтрой» образцовой, когда комментировал ход ремонта улицы Пионерской в Орле. Напомним, по городскому контракту был предусмотрен аванс 50%, сроки сдачи перенесены на шесть недель допсоглашением. Работы еще не завершены.

ИА «Орелград»