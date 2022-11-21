В Болховском микрорайоне Орла обнаружен предмет, замаскированный под взрывное устройство

21.11.2022 | 16:27 Новости, Происшествия

Страшная находка была обнаружена на детской площадке и вызвала переполох, но оказалось безобидной.

Скриншот / orel-panorama.ru

Вчера на детской площадке Болховского микрорайона был обнаружен предмет, замаскированный под взрывное устройство. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на собственные источники.

Предмет не представлял угрозы для человеческих жизней и не содержал опасных химических веществ. Однако, избежать переполоха не удалось. В районных чатах появились сообщения о «растяжках на площадках» с советами экстренно привести детей домой.

Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов прибыли на место, оцепили потенциально опасный участок и убедились, что угрозы для безопасностей людей нет.

ИА «Орелград»

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