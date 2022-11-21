В Болховском микрорайоне Орла обнаружен предмет, замаскированный под взрывное устройство

Страшная находка была обнаружена на детской площадке и вызвала переполох, но оказалось безобидной.

Вчера на детской площадке Болховского микрорайона был обнаружен предмет, замаскированный под взрывное устройство. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на собственные источники.

Предмет не представлял угрозы для человеческих жизней и не содержал опасных химических веществ. Однако, избежать переполоха не удалось. В районных чатах появились сообщения о «растяжках на площадках» с советами экстренно привести детей домой.

Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов прибыли на место, оцепили потенциально опасный участок и убедились, что угрозы для безопасностей людей нет.

ИА «Орелград»