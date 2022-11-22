Ледяной дождь нарушил электроснабжение нескольких районов Орловской области

В семи районах области непогода нанесла ущерб инфраструктуре.

Орловская область вошла в число семи регионов Центральной России, в которых разбушевавшийся циклон привел к нарушению электроснабжения отдельных районов. Об этом сообщила пресс-служба «Россети-Центр».

Энергетики заявляют, что заранее приготовились к непогоде и приняли все необходимые подготовительные меры. В итоге аварийные ситуации оперативно ликвидировались. При этом, период ухудшения погодных условий, анонсированный синоптиками, практически завершен.

В случае возникновения новых сложностей, в запасе имеются резервные источники электроснабжения, которые помогут обезопасить работу социально значимых объектов.

ИА «Орелград»