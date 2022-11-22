Под следствием оказался орловец, купивший доступ к чужим банковским счетам

22.11.2022 | 10:56 Закон и порядок, Новости

41-летний мужчина приобрел доступ к счетам 15 юридических и четырех физических лиц. 

Житель Орла стал фигурантом уголовного дела о неправомерном обороте средств платежа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

41-летний мужчина приобрел у подставных лиц доступ к расчетным счетам 15 фирм и четверых физических лиц. После этого, занимаясь незаконной банковской деятельностью, он изготавливал от чужого лица платежные поручения и проводил банковские операции.

Предполагаемые преступление были совершены в период с 2018 по 2020 годы. Подозреваемый уже допрошен, проводятся другие следственные действия.

ИА «Орелград»

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