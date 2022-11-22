В Орле билеты на «Поезд Деда Мороза» были раскуплены за несколько минут

Несмотря на не самые дешевые цены, приезд главного волшебника страны вызвал ажиотажный спрос.

Билеты на «Поезд Деда Мороза», который пребывает в Орел 22 декабря, были раскуплены сегодня за несколько минут. Ажиотажный спрос обсуждают в социальных сетях орловцы, большинству из которых не удалось приобрести билет.

Дед Мороз выехал из своей резиденции в Великом Устюге ровно месяц назад. Его поезд с развлекательной программой посетит полторы сотни российских городов. На орловском вокзале он будет стоять всего четыре часа, после чего снова отправится в путь.

Посещение поезда стоило бы орловцам 1 950 рублей для одного ребенка или 2 450 рублей при сопровождении взрослого. Несмотря на не самые дешевые цены, желающих все же оказалось больше, чем билетов.

ИА «Орелград», фото «Поезд Деда Мороза»