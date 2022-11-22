В Орле билеты на «Поезд Деда Мороза» были раскуплены за несколько минут

22.11.2022 | 15:02 Новости, Общество

Несмотря на не самые дешевые цены, приезд главного волшебника страны вызвал ажиотажный спрос.

Билеты на «Поезд Деда Мороза», который пребывает в Орел 22 декабря, были раскуплены сегодня за несколько минут. Ажиотажный спрос обсуждают в социальных сетях орловцы, большинству из которых не удалось приобрести билет.

Дед Мороз выехал из своей резиденции в Великом Устюге ровно месяц назад. Его поезд с развлекательной программой посетит полторы сотни российских городов. На орловском вокзале он будет стоять всего четыре часа, после чего снова отправится в путь.

Посещение поезда стоило бы орловцам 1 950 рублей для одного ребенка или 2 450 рублей при сопровождении взрослого. Несмотря на не самые дешевые цены, желающих все же оказалось больше, чем билетов.

ИА «Орелград», фото «Поезд Деда Мороза»

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