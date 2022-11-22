В Орле начали прием заявок на нестационарную торговлю

Победители аукциона получат право торговать с лотков и автоцистерн.

Постановление о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орел» издал мэр Юрий Парахин. Сам аукцион он поручил провести управлению экономического развития. Торги пройдут 24 декабря, а прием заявок на участие стартовал с 21 ноября. Аукцион будет проведен в малом зале администрации города.

Торговые места для размещения нестационарных торговых объектов, расположенные по конкретным адресам, будут представлять собой отдельные лоты. Их полный список опубликован на сайте мэрии. Всего в список включено 82 лота: места для торговли в палатках, с лотков, со специализированных автофургонов, автоприцепов и автоцистерн. Торговать власти разрешат различным молоком, плодоовощной продукцией, искусственными цветами, мясом, хлебом и хлебобулочными изделиями и др. Аграриям разрешат торговать продукцией собственного производства.

Торговые места по итогам аукциона будут предоставлены на весь следующий год. Цена лотов заметно разнится, она варьируется в зависимости от адреса, торговой площади и вида нестационарного объекта, вида продукции, которой разрешено торговать в определенном месте. Например, начальная цена мест для размещения торговых автоприцепов превышает 100 тысяч рублей, места под торговые палатки оценена в 38,9 тысячи.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы. Они могут действовать через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. Аукцион проводится в присутствии участников. Неявка является основанием для отмены аукциона либо его переноса по решению комиссии. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую (начальную) цену места размещения нестационарного объекта.

ИА «Орелград»