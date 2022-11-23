На ярмарке под Орлом нашли небезопасное мясо

Более половины торговцев не имели сопроводительных документов на мясную продукцию.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям рассмотрело материалы проверки, проведенной сотрудниками МО МВД России «Новосильское» по обращению гражданина. Последний пожаловался на то, что на ярмарке в городе Новосиле Орловской области многие продавцы торговали мясной продукцией без документов, то есть сомнительного качества. Надзорный орган по данному поводу сделал запрос организатору ярмарки, в роли которого выступало ПО «Новосиль».

В ответ был представлен список лиц, торговавших в тот день мясной продукцией. После этого сотрудники Россельхознадзора проверили каждого из них, причем это были «контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия». Иными словами, сотрудники надзорного органа изучили данные системы «Меркурий». Информация о продуктах животноводства должна заноситься в нее в обязательном порядке.

Однако в данном случае проведенный анализ показал, что пять индивидуальных предпринимателей и одно физическое лицо торговали продукцией животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Между тем, именно такие документы подтверждают происхождение товара, его качество и безопасность для потребителя. В противном случае товар может быть признан небезопасным для здоровья покупателей.

В ТУ Россельхознадзора подчеркнули, что установленные факты «свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны организатора ярмарки и могут создать угрозу массового отравления граждан продуктами неизвестного происхождения». Также выявленные нарушения привести к возникновению очагов африканской чумы свиней и гриппа птиц, что в свою очередь может повлечь значительные экономические убытки для региона, утрату инвестиционной привлекательности со стороны предприятий других областей и третьих стран.

«Вышеуказанным лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства, — рассказали в надзорном ведомстве. — Также информация о вопиющих случаях нарушения законодательства направлена в Новосильскую межрайонную прокуратуру, администрацию Новосильского района и в Управление Федеральной налоговой службы Орловской области для принятия мер в рамках компетенций».

ИА «Орелград»