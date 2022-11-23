Почти полторы тысячи нарушений вскрыто в сфере миграции

Нарушения были выявлены сотрудниками правоохранительных органов.

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области за 10 месяцев 2022 года было проведено 1159 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Такие данные приведены в аналитической записке Управления МВД. Сообщается, что по итогам проведенных проверок, рейдов было составлено 1353 административных протоколов. В частности, они были составлены по нарушениям, связанным с пребыванием или проживанием в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности.

Ответственность за такие правонарушения предусмотрена статьями 18.8-18.10, 18.15, 18.20 и 19.27 КоАП РФ. Стоит также отметить, что по материалам сотрудников органов внутренних дел в отчетном периоде времени было возбуждено 53 уголовных дела по статьям 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о фактах фиктивной регистрации или постановки на учет иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Тем временем, Управление по вопросам миграции УМВД информирует:

«В целях соблюдения конституционных прав граждане, вынужденно покинувшие место постоянного проживания и прибывшие в экстренном порядке с территории Херсонской области, могут получить оформленный паспорт гражданина Российской Федерации в любом подразделении по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту обращения гражданина в случае, если ранее заявление о выдаче (замене) паспорта было подано на территории Херсонской области».

ИА «Орелград»