На Орловщине завели 387 дел за плохие дороги

Административные дела были возбуждены по итогам проверок ГИБДД.

В Орловской области за десять месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД было возбуждено 387 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц. Дела заведены за нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети. Такие данные обнародовало региональное Управление МВД. Отметим, что сотрудники ГИБДД на плановой основе проводят обследование улично-дорожной сети. Дефекты и недостатки протоколируются по результатам замеров.

В ряде случаев информация передается в органы прокуратуры, которые затем по суду обязывают местные власти или компании, отвечающие за содержание дорог, привести дорожное покрытие в соответствии с требованиями ГОСТ. Например, в последние дни прокуроры из разных районов Орловской области выиграли около десятка исков у «Орелгосзаказчика». Во всех случаях суд обязал компанию провести ремонт дорожных участков, обозначенных в прокурорских исках.

В целом сотрудниками ГИБДД за десять месяцев 2022 года в органы прокуратуры было направлено 238 информаций о результатах проверок дорожного покрытия. В областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было направлено 236 таких материалов. Это говорит о том, что проблема плохих дорог носит системный характер. К сожалению, она влияет и на жизнь людей. Согласно официальной статистике, в 2022 году неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 154 дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории Орловской области. В результате этих аварий 17 человек погибли, а 186 получили ранения различной степени тяжести.

ИА «Орелград»