«Незаконного монополиста» выявили под Орлом

УФАС завершило рассмотрение дело по жалобе на хлебоприемное предприятие.

Комиссия Орловского УФАС признала факт нарушения компанией «Малоархангельское хлебоприемное предприятие» пункта 10 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Как следует из текста решения, был нарушен порядок ценообразования при самостоятельном установлении тарифов на услуги по представлению в пользование подъездных железнодорожных путей необщего пользования. Более того, антимонопольщики решили выдать виновнику предписание о перечислении в федеральный бюджет доходов, полученных от незаконной монополистической деятельности. С другой стороны, решение УФАС может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд или в коллегиальный орган Федерального антимонопольного органа.

Напомним, дело было открыто по жалобе компании «Стройпоставка». Это было заявление на действия собственника железнодорожного подъездного пути необщего пользования. Антимонопольщики выяснили, что Малоархангельское ХПП самостоятельно установило тарифы на услуги по представлению в пользование железнодорожных подъездных путей. А это, по мнению комиссии УФАС, привело к ущемлению интересов «Стройпоставки» в сфере предпринимательской деятельности.

Из материалов дела следует, что ХПП является владельцем единственного железнодорожного пути необщего пользования, по которому осуществляется поставка подвижного состава для «Стройпоставки». Альтернативного пути нет. Стороны ранее заключили договор об использовании железнодорожного подъездного пути. По результатам анализа состояния конкуренции, УФАС пришло к выводу, что ХПП занимает доминирующее положение на рынке. При этом цены на услуги по представлению в эксплуатацию железнодорожных путей оно устанавливало самостоятельно, в областное управление по тарифам не обращалось.

Антимонопольщики посчитали, что ХПП, получив железнодорожные подъездные пути в собственность, «должно было выяснить особенности использования объекта в хозяйственном обороте, в том числе принять во внимание то, что транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями железнодорожного транспорта независимо от организационно-правовой формы, относятся к регулируемой деятельности». За доход, полученный вследствие монополистической деятельности, антимонопольщики решили принять сумму финансовых средств, полученную от «Стройпоставки» за пользование железнодорожным подъездным путем необщего пользования по своим тарифам. За период с 2020 по 2022 год она составила 212 тысяч рублей.

ИА «Орелград»