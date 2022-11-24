В Орле сочли нарушением рост тарифов на проезд

Против повышения цен на билеты выступили профсоюзы.

Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО) направила в прокуратуру региона обращение «по вопросу недопущения повышения стоимости проезда в общественном транспорте города Орла». Свою позицию по данному вопросу ФПОО также разъяснила на собственном официальном сайте. Из нее следует, что на сайте администрации города Орла анонсировано готовящееся с 1 декабря повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Профсоюзы считают, что эти действия предпринимаются в нарушение пункта 1.2 соглашения, заключенного между администрацией города Орла, Территориальным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» и Объединением промышленников и предпринимателей Орловской области на 2020-2022 годы. Также они видят в этом нарушение пункта 1.21 аналогичного соглашения, заключенного с теми же участниками правительством Орловской области.

«Данный вопрос не рассматривался на заседаниях Орловской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и не прорабатывался другим каким-либо образом с профсоюзной стороной, — следует из сообщения ФПОО. — Более того, на заседаниях обращалось внимание социальных партнеров на необходимость всестороннего его рассмотрения при возникновении необходимости пересмотра тарифов».

Далее сообщается, что орловские профсоюзы неоднократно выступали категорически против повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Они считает подобное недопустимым «в сегодняшних условиях, когда антироссийские санкции привели к существенному росту цен на все продукты питания, когда с 1 декабря повышаются тарифы на услуги ЖКХ, практически каждый человек отдает часть своей зарплаты на помощь армии и военнослужащим».

«Реальные доходы населения падают, — заявляют профсоюзы. — В такое тяжелое время решать проблемы перевозчиков за счет населения не допустимо. На обращения в августе 2022 года в органы власти нам поступили ответы о том, что стоимость проезда не будет увеличиваться. Повышение стоимости проезда с 1 декабря 2022 года приведет к росту социальной напряженности в обществе. Тем более что население города все больше недовольно существенным снижением качества пассажирских перевозок в городе: в часы пик транспорт идет заполненным до отказа, а после 19.00 добраться из любого конца Орла становится существенной проблемой из-за отсутствия автобусов. Профсоюзный актив об этих проблемах подробно высказывался на состоявшемся 2 ноября 2022 года круглом столе в Федерации профсоюзов Орловской области».

Учитывая множество факторов, в первую очередь сложную экономическую и социальную ситуацию в период специальной военной операции, президиум Федерации профсоюзов Орловской области выступил категорически против повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Орле и нарушения процедур социального партнерства. Прокуратуру авторы обращения попросили «разобраться в данной ситуации и в интересах жителей города Орла не допустить повышения стоимости проезда в общественном транспорте». Добавим, что в ноябре мэрией было издано несколько постановлений, так или иначе касающихся пассажирских перевозок.

В частности, на сайте мэрии в открытом доступе имеется постановление мэра Юрий Парахина о внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 № 5955 «О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла». Данным документом утверждены тарифы на перевозки в зависимости от способа оплаты (наличный и безналичный расчет), а также стоимость проездных билетов. Указанное постановление действительно вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

ИА «Орелград»