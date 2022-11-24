В Орловской области проверили комнаты хранения оружия

Проверки были проведены росгвардейцами в различных организациях.

Управление Росгвардии по Орловской области рассказало о проверках комнат хранения оружия у частных охранных организаций. Их в плановом режиме проводят сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы. Результаты порадовали: фактов утраты и хищения служебного оружия на территории региона за прошедшие десять месяцев 2022 года не зарегистрировано. Тут стоит отметить, что в Орловской области под контролем росгвардейцев состоит более 80 частных охранных организаций, которые обеспечивают правопорядок на территории примерно 6000 объектов различных форм собственности.

«Основной целью контрольных мероприятий является проверка лицензионных требований, наличия организации хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и спецсредств», — говорит начальник территориального центра лицензионно-разрешительной работы Виктор Ермаков.

Особое внимание в ходе таких проверок уделяется соблюдению организациями требований законодательства в сфере частной охранной и детективной деятельности. Кроме того, проверяется профессиональная пригодность сотрудников к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

Ранее в Росгвардии рассказали, за что частного охранника могут лишить удостоверения. По закону стать частным охранником имеет право только совершеннолетний гражданин РФ, который прошел профобучение и сдал квалификационный экзамен. Удостоверение подтверждает полномочия и правовой статус частного охранника. Срок действия документа составляет пять лет. Чтобы продлить его гражданин обязан пройти профессиональное обучение в соответствии с программой повышения квалификации. Удостоверения аннулируются и изымаются в случае фактов немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ или совершения административного правонарушения в данной сфере.

Те же последствия влечет повторное привлечение гражданина в течение одного года к административной ответственности. Не имеет права претендовать на получение удостоверения и статуса частного охранника лицо, обвиняемое в совершении преступления или имеющее судимость, признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, состоящее на учете в связи с психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией. Кстати, за девять месяцев текущего года одиннадцать орловцев получили отказ в выдаче удостоверения частного охранника.

ИА «Орелград»