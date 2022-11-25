Дорожный фонд прирастет штрафами и пожертвованиями

Правительство предложило внести поправки в бюджетную роспись.



Правительство Орловской области внесло в Орловский областной Совет народных депутатов на согласование проект внесения поправок в бюджет региона на 2022 год. Доходы в нем предлагается увеличить на 1,611 миллиарда рублей. Из них 1,459 миллиарда составляют дополнительные поступления из федерального бюджета. Но кроме того, правительство предлагает увеличить объем Дорожного Фонда Орловской области.

Как следует из законопроекта, связано это с двумя факторами: увеличением прогноза администратора доходов по штрафам за нарушения Правил дорожного движения на 93,309 миллиона рублей и поступившими пожертвованиями в объеме 45,287 миллиона рублей. К слову, налоговые и неналоговые поступления Дорожного фонда Орловской области за девять месяцев 2022 года сложились в сумме 3,761 миллиарда рублей. Прирост дорожного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 851,7 миллиона рублей, или 29,3 процента.

Стоит также отметить, что по данным Управления МВД, за десять месяцев 2022 года сотрудниками ГИБДД (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в Орловской области было выявлено 615 591 административное нарушение в сфере безопасности дорожного движения. За этот же период времени было вынесено 601 258 постановлений о наложении административных штрафов, общая сумма которых составила 505,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»