Орловские участники СВО могут быть освобождены от уплаты транспортного налога

25.11.2022 | 16:59 Новости, Политика, СВО

Также они имеют право на бесплатную юридическую помощь.

Леонид Музалевский предложил две законодательные инициативы, касающиеся социальной поддержки военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Музалевский предложил полностью освободить военнослужащих от уплаты налога на одну единицу транспорта. Также они могут получить права на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Право на юридическую помощь могут получить не только сами участники СВО, но и члены их семей.

ИА «Орелград»

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