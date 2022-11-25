Орловские участники СВО могут быть освобождены от уплаты транспортного налога

Также они имеют право на бесплатную юридическую помощь.

Леонид Музалевский предложил две законодательные инициативы, касающиеся социальной поддержки военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Музалевский предложил полностью освободить военнослужащих от уплаты налога на одну единицу транспорта. Также они могут получить права на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Право на юридическую помощь могут получить не только сами участники СВО, но и члены их семей.

ИА «Орелград»