Жителю Орловской области запретили выгуливать свиней

В отношении гражданина проверку провели полиция и Россельхознадзор.

В Орловской области от жителя одного из сел Глазуновского района власти потребовали обеспечить безвыгульное содержание свиней. Подробности сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. Сотрудники ведомства посетили личное подсобное хозяйство гражданина, поскольку соответствующий сигнал поступил из полиции. Дело в том, что чуть ранее сотрудники ОМВД России по Глазуновскому району провели проверку по факту ненадлежащего содержания домашних сельскохозяйственных животных.

«В результате выезда выявлены нарушения ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — А именно: в хозяйстве не обеспечено безвыгульное содержание свиней, либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц».

Кроме того, как выяснилось, животные оказались не учтены и не идентифицированы в соответствии с законодательством в области ветеринарии. С владельцем свиней провели «консультирование по вопросам содержания животных в соответствии с законодательством РФ». После этого ему вручили требование об устранении нарушений. Отметим, что такие меры принимаются для предотвращения возникновения очагов и распространения опасных болезней.

Как уже писал «Орелград», в последние дни сразу две вспышки африканской чумы свиней были зарегистрированы в Дмитровском районе Орловской области. Там был введен карантин и ограничительные меры. Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области также издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Речь в документе идет об отстреле дикого кабана. Охотникам разрешено добыть 12 особей обоих полов и любого возраста.

Добывать дикого кабана разрешено по 22 декабря 2022 года способами, исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания. При осуществлении такой охоты запрещается добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов. Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное оружие. Способы использования «продукции охоты»: уничтожение или личное потребление после получения отрицательного результата на заболевание.

ИА «Орелград»