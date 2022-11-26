Под Орлом «пьяный водитель» пожаловался на суд

Дело об административном правонарушении дошло до апелляции.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел жалобу на постановление мирового судьи судебного участка Покровского района по делу об административном правонарушении. Как уточнили в пресс-службе суда, жалобу подал местный житель. Ранее данный гражданин был признан виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Это административное дело в первой инстанции рассмотрел мировой суд. Речь идет о пьяной езде, на которой водитель попался впервые. Напомним, в случае повторного нарушения возбуждается уголовное дело.

Как следует из постановления мирового судьи, гражданин был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили наказание в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 9 месяцев. Однако водитель не согласился с указанным постановлением и подал на него жалобу, в которой поставил вопрос об отмене постановления за отсутствием доказательств события правонарушения.

Он указал, что «в постановлении мирового судьи содержатся сведения, не соответствующие действительным обстоятельствам дела. Мировым судьей необоснованно учтены отягчающие наказание обстоятельства». Однако районный суд, изучивший те же материалы в рамках апелляции и проверивший доводы жалобы, пришел к следующему выводу: мировым судьей были созданы все необходимые условия для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. Нарушений, влекущих изменение или отмену постановления суда первой инстанции, не допущено. Словом, постановление мирового судьи оставлено без изменения, а жалоба пьяного водителя — без удовлетворения.

Добавим, что за десять месяцев 2022 года в Орловской области по вине нетрезвых водителей было совершено 68 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками ГИБДД за это же время было пресечено 1842 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения на пьяных водителей в этом году возбуждено уже 195 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»